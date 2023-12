„Jedeme hlavně kvůli klukům, protože je to oblíbená destinace Bruna, se kterým tam budeme chytat rybičky. Ale Max to tam má taky rád. Rozhodli jsme se, že si to dáme před Vánoci a unikneme tomu chaosu,“ svěřila se Simona Krainová ještě před odletem Super.cz.

„Jo, miluju teplej písek, dlouhý pláže, šum moře, slanou kůži a vůni oceánu. Nechybí mi lyže, zasněžené hory ani třívrstvé oblečení. Jo, to jsem já. Další důvod k hejtu? Tak pojďte do mě, jinak těm, co mi to přejí nebo to mají podobně, posílám trochu sluníčka a slanou pusu. Děkuji za všechny zprávy, moc si toho vážím.️ Tohle tady je sen,“ napsala Simona Krainová k sexy fotografiím, ve kterých vyniká i její skvostný zadeček. Netrvalo dlouho a u příspěvku se objevila spousta lichotek.