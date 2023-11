Už se těší, až vyrazí do tepla. Pražskou zimu Simona Krainová (50) špatně snáší a bylo to velké přemlouvání, i ze strany jejího muže Karla, aby vyrazila na představení nového alba svého kamaráda Majka Spirita. „Už jsem byla doma po schůzkách, v županu jsem ohřívala večeři. Ale on i jeho žena jsou naši přátelé, tak jsem tady ráda,“ svěřila se na párty, kde jsme se potkali.

Mrazivé počasí ale nebude muset snášet dlouho. „V pondělí odlétáme s Karlem a s dětmi na čtrnáct dní na Maledivy. Jedeme hlavně kvůli klukům, protože je to oblíbená destinace Bruna, se kterým tam budeme chytat rybičky. Ale Max to tam má taky rád. Rozhodli jsme se, že si to dáme před Vánoci a unikneme tomu chaosu,“ vyprávěla.