Vánoční svátky si bez legendární Popelky umí představit jen málokdo. Pohádka s Libuškou Šafránkovou a Pavlem Trávníčkem (73) slaví letos 50 let od premiéry. Manželka pohádkového prince Monika Trávníčková prozradila, zda přes Vánoce nechybí ani u nich v televizi.

„To je symbol Vánoc, manžel tvrdí, že ji nepouštíme, ale máme ji jako podkres. Syn se kouká a ví, kdo je táta, a líbí se mu to čím dál víc. Vše je pomíjivé, jen Popelka je věčná,“ řekla Super.cz Monika, kterou jsme potkali na gala koncertu Hvězdy Vánoce. Do Štědrého dne je totiž v jednom kole.

„Máme pořád hodně práce, před svátky je to nejhorší. Končíme 23. prosince, budu muset vše zorganizovat a nachystat až den před tím. Kapr a bramborový salát nesmí chybět, to dělám já. Rybí polévku nechávám na manželovi,“ svěřila se Trávníčková, která se hlavně těší na společný čas s rodinou.

„Budeme si užívat společný čas, jsem často máma na telefonu a na cestách, hodně jsme pracovali u nás i v zahraničí. Je to 50 let od filmové premiéry Popelky a slavili jsme ji i na německém Moritzburgu, kde se natáčela,“ svěřila se Trávníčková, která je jako máma malého Maxmiliána ráda za každou pomoc. „Je to těžší skloubit a pomáhá mi rodina a chůva,“ dodala Trávníčková.