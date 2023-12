„Slabším nebo těm, co se vymykali normálu, jsem pomáhala vždycky. Dělala jsem to i v dospělosti, ale někdy se to obrátí proti vám. Teď si myslím, že by se měl starat každý o sebe. Špatných zkušeností mám dost a je lepší si držet trochu odstup. Synovi samozřejmě také říkám, aby se neposmíval spolužákům a podobně, ale snažím se ho zároveň nasměrovat, aby byl také opatrný,“ míní Iva.