„Jediná spravedlnost v životě je, že stárneme všichni. Je to milník. Měla jsem hezkou a pestrou kariéru, užila jsem si to. Teď chci hlavně žít rodinně, být spokojená a šťastná,“ řekla Super.cz Průšová.

Kateřina prozradila, jak to má se zákroky estetické medicíny a co dělá pro to, aby stále tak dobře vypadala. “ Moje maminka mě učila, abych se hodně mazala, aby kůže byla fresh. Odličuju se, starám se o sebe. A ano, chodím i na botox, nebudu lhát," řekla Super.cz Průšová, která vždy sázela na svůj úsměv.