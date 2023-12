Právě to ji dovedlo k rozhodnutí své vystoupení přeložit na vhodnější čas. „Po komunikaci s vedením klubu, kde by mé vystoupení probíhalo v době státního smutku, jsme se rozhodli event přeložit na 21. ledna. Omlouvám se, ale moje profese je o tvoření zábavy a to z úcty k obětem a širokému okruhu duší, kterých se čtvrteční masakr týká, nedokážu,“ dodala Andrea.