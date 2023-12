Když jsme byli u lásky, zajímalo nás, co je zač blondýnka, kterou jsme vedle něj ještě neviděli a večer měla na starosti. „Marcela Rotter je inženýrka, velká dáma, známe se dlouho. Pracovala ve světě formule 1 a momentálně je majitelkou agentury Trofeo Nike, jejímž jsem generálním ambasadorem,“ upřesnil k půvabné čerstvé padesátnici, které by její věk nikdo nehádal.

„Je to moje manažerka a kamarádka,“ opět opakoval podobnou formulku, že je blondýnka pro něj dva v jednom stejně jako jeho houslistka Jolana. „Já mám kolem sebe pořád nějaké ženy,“ smál se. Na druhou stranu si ale pochvaloval, že na svých koncertech v poslední době vídá i muže. „Už mě asi přestali řešit. Navíc jsou moje písničky mužské příběhy, tak jsem nikdy nechápal, proč nade mnou tak ohrnují nos. Už se to ale láme, možná i díky tomu, že jsem starší,“ míní Maxa.

S věkem nastupují i zdravotní problémy, jak nám zpěvák prozradil. Aktuálně řeší svoje plotýnky, ale nepopřel ani to, že by vylepšil i vnější vzhled. „Člověk té zubaté nemůže prodat kůži lacino. Ten boj nikdy nevzdám. Ale plotýnky to budou jako první, momentálně to dáváme dohromady s mým lékařem, profesorem Chrobokem, kde začneme vyměňovat součástky,“ uzavřel.