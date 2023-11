Některé hollywoodské hvězdy jsou tak sdílné, že to ani není žádoucí. Nebojí se na sebe prásknout třeba pikantérie z intimní oblasti. A když říkáme intimní oblast, myslíme opravdu oblast intimních partií. Pojďte se s námi pokochat tím, co hollywoodské stars prohlásily na adresu svých škebliček.

Lizzie Cundy

A začneme pěkně zostra. Britská socialistka a televizní osobnost Lizzie Cundy nasadila laťku hodně vysoko, když podstoupila plastiku vaginy a následně se nechala slyšet, že „Je tak úzká, že vrže při chůzi. Skoro se ani neposadím!“ Fanoušci slavné padesátnice, která tvrdí, že je duchem třicátnicí, šli po jejím přiznání do kolen, a my se ani nedivíme. Lizzie navíc zásadně randí s mladšími muži, kteří její „omlazenou“ vaginu prý jistě ocení. Ona sama ji od té doby označuje jako svou svatyni, a aby těch informací nebylo málo, od procedury má prý nejlepší sex v životě. Na vrzající vaginu to tedy ujde, co říkáte?

Kate Winslet

Historický snímek Předčítač z roku 2008 vynesl herečce Kate Winslet Oscara. Jen jestli cena nebyla příliš vysoká. Kate si ve filmu střihla nejednu nahou scénu, jak je známo, před kamerou se svlékat nestydí, a také nemá za co.

Ovšem protože se děj odehrává v 50. letech, a tehdy tzv. brazilské, tedy kompletní oholení v intimních oblastech zrovna nefrčelo, nutili tvůrci Winslet, aby si dole vypěstovala pořádný porost. „Léta jsem chodila na vosk. Ono to potom nenaroste tak, jaké to bývalo předtím. Tvůrci se dokonce báli, že mi to nenaroste dostatečně. Musela jsem je zarazit, aby mi nedali umělé ochlupení,“ nechala se slyšet herečka. Naštěstí, jak víme, vše nakonec dobře dopadlo.

Brittany Furlan

Manželka rockera Tommyho Lee Brittany Furlan nechala během svého komediálního stand-upu fanoušky nahlédnout do jejich milostného života. A většina se válela smíchy. Její výstup zněl následovně: „Dělávala jsem stand-up comedy, než jsem si vzala Tommyho. Teď bych měla dělat spíš sit down comedy, bože, má někdo ledový obklad? Moje vagina byla normální, roztomilá, dokud jsem ho nepoznala. Už jste někdy rozžvýkali sušené hovězí a vyplivli ho? Tak s tím se teď tam dole potýkám,“ nechala se slyšet. Musíme uznat, že tohle je možná trochu moc informací i na nás, ale pobavilo.

Amy Poehler

Komička Amy Poehler je pro každou srandu. Legraci si umí udělat i sama ze sebe, jak je známo. Ovšem o jedné oblasti na svém těle hovoří s naprostou vážností. Ve své knize Yes, Please se vypsala z toho, co jí na jejím těle vadí, pokud jde ale o ono místo, má jasno. „Nepovažuji se za krásnou nebo slavnou, ale moje vagina rozhodně je. Všichni to vědí. Mám Angelinu Jolie mezi vaginami,“ píše neskromně.

Khloé Kardashian