Vítězka světové soutěže krásy Karolína Kokešová (27) se letos v září vdala a řekla Ano svému dlouholetému partnerovi Davidu Snášelovi. Dva měsíce po veselce vyrazili manželé na první výlet do zahraničí a nutno říct, že jejich svatební cesta je opravdu netradiční.

Pro dovolenou Karolína nezvolila žádnou z oblíbených exotických destinací, ale vyrazila na sever. Cílem její cesty se stalo Finsko a jeho nejsevernější část Laponsko, kam odjela s manželem za polární září. „Úplně jsme to nebrali jako svatební cestu, protože cestujeme často a rádi, ale jelikož je to naše první společná cesta po svatbě, tak to tak vlastně můžeme nazvat,“ svěřila se modelka, která je z nejsevernějšího místa Finska nadšená.