„Je to ve fázi, kdy je to složité a fandím opravdu všem. Samozřejmě je tam Adriana Mašková, moje taneční partnerka a královna tanečního parketu. Aktuálně s nimi soucítím, je to to nejtěžší, kdy vám dochází síly a musíte o to víc zamakat. Ten závěr je opravdu náročný pro všechny. Přeji teda hodně síly a energie,“ prozradil Jan Cina Super.cz, který si všiml i nějaké té kritiky směrem právě k Adrianě a Josefu Maršálkovi (41).

„Oni dva to zvládají, berou s nadhledem a to, jak se k tomu vyjadřují, dávají jasně najevo. Samozřejmě se vás to nějak dotýká, protože jste přišli do zábavní taneční soutěže a nechcete nikomu škodit. Zároveň je tam udržují hlasy diváků a sami jsou překvapení, že tam jsou, nečekali, že dojdou tak daleko. Na jejich straně nevidím žádný problém. A divákům, kterým to vadí… já si myslím, že v každém ročníku byl vždycky někdo, s kým měli problém a měli pocit, že je to nějak nespravedlivé, ale prostě jejich hlasy rozhodují. Je to zábavná soutěž, my lidi jsme různí, nejsme stejně šikovní nebo dokonalí. A o tom to také je,“ dodal Jan Cina se slovy, že se on sám snaží k tanci vracet, avšak na něj nezbývá příliš času.