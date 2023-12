Agáta Hanychová (38) a Vincent Navrátil v našem pořadu Taky názor působí jako sehraná sourozenecká dvojice, která se láskyplně špičkuje. Zejména rodiče mají z pěkných vztahů mezi sourozenci vždy radost. Jejich matka Veronika Žilková (62) teď ale v pořadu Intimní zpověď prozradila, že Agáta nebyla vždy ke svým bratrům tak milá. Kupříkladu svého bratra Cyrila nenáviděla od chvíle, kdy se narodil!

„Když byla Agáta malá, Cyrila nenáviděla. On se narodil nemocný a bylo to s ním strašně těžké. Pořád jsem pendlovala mezi Motolem a domácností. Jí byly čtyři roky a já jsem tehdy žila na jednotkách intenzivní péče. Měl šest operací. Agátku jsem diskriminovala. Musela jsem ji ale odstrkovat, jinak to nešlo. Ani časově, ani fyzicky. Ona to ale nechápala, byla malá. Pořád jen slyšela, že si nemůže pozvat kamarádky, protože Cyril nemá imunitu, že nemůžeme na pouť atd. Milovala jsem a miluji všechny děti stejně, ale tehdy prostě byla ta pozornost zaměřená na to slabší dítě. Naštěstí už mu to dávno odpustila. Už ví, že to tehdy jinak nešlo,“ vzpomínala na těžké chvíle Veronika Žilková, jejíž syn Cyril Navrátil přišel na svět s brániční kýlou.

Stejnou vrozenou vadu měl i její syn Melichar, jehož stav byl bohužel až tak vážný, že se ho lékařům nepodařilo zachránit a zemřel v pouhých šesti měsících. Na toho v pořadu zavzpomínala v souvislosti s dotazem, jestli souhlasí s tím, že vše zlé je k něčemu dobré: „Ne. Moje kamarádka Jana Šulcová (†76) říkávala, že život není to, co chceš, ale co vydržíš. A když to vydržíš, tak tě to posune. Ale já bych klidně vynechala třeba kapitolu, kdy mi umřelo dítě. Vůbec nevím, v čem mě to posunulo. Jen to bylo smutné. Byla bych mnohem radši, kdybych teď měla patnáctiletého syna než tenhle hluboký zážitek,“ vyprávěla smutně herečka.

Doufala, že se rodiče rozvedou