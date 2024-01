Při krásných slovech o Pepovi si ale přesto rýpla do exmanžela Martina Stropnického. „Po osmnácti letech života s prolhaným politikem to nešlo snadno, ale pokud se najde někdo, kdo o vašich dětech řekne, že jsou skvělé, o vaší sporné postavě řekne, že je dokonalá, a tleská Vám z první řady, když pracujete… Jděte do toho. Prohry už známe, a tak se radosti nebraňme… Protože nikdo nevíme, jak dlouhá svíčka nám ještě hoří,“ napsala ke společné fotce s Holomáčem Žilková.