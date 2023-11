Jen co nejstarší syn Karla Svobody (†68) Petr odtajnil nejosobnější soukromí otce ze svého pohledu a přirovnal Vendulu Pizingerovou (51) k Dorotě Máchalové, zvedla se u lidí vášnivá diskuse a Petr to pěkně schytal.

„Už by měl konečně držet h*bu,“ napsal první komentující pod článkem na Super.cz. „Myslím, že mladý Svoboda by se měl stydět a nevydělávat na svém tatínkovi, protože největší Máchalová je on sám,“ přidala se další a lavina názorů se začala valit.

„On sám s nimi nežil, a to, jak se chová, je ostuda.“ „Jestli má s Vendulou problém, tak má špinavé prádlo prát doma. Je to chlap bez důstojnosti a charakteru!“ podpořili lidé Vendulu Pizingerovou.

Petr se ve své knize Žít se slovy pořádně rozepsal a nejvíce lidé odsuzují to, že vytáhl téma úmrtí pětileté Klárky. „Smrt malé Klárky zcela změnila dynamiku mezi Karlem a Vendulou. Karel se uzavírá sám do sebe a tráví více času v Jevanech. To, co on řeší samotou a občasnými milenkami, Vendula řeší alkoholem a tráví čas mimo dům. To, že je Karel žárlivý a během její nepřítomnosti není schopen vůbec skládat, může těžko někomu vykládat… Připadá si jako hlupák, celý život dřel, a nyní sedí doma sám, zatímco jeho Vendula, která má vířit kolem něho, víří někde v tramtárii. Karel má pocit, že funguje spíše jako debetní karta nežli manžel. Zkrátka, má toho dost a rozhodne se podat žádost o rozvod.“