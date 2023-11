Karlos Vémola (38) aktuálně neprožívá úplně šťastné období. Velký milovník zvířat se totiž bude muset rozloučit se svou bílou tygřicí, která nemá dostatečnou dokumentaci. „Antonie Ramba je součást naší rodiny a já jsem vždy dělal, a dělat budu, maximum pro to, aby se měla co nejlépe,“ svěřil se Karlos na sociálních sítích s tím, že by byl nejraději, kdyby Antonie zůstala v české péči, kterou bude klidně financovat.

„Takový kotě a chtějí ji sebrat a strčit někam do útulku pro tygry. To by tam asi moc nevydržela mezi těmi divokými. Ještě v takovém zařízení v Německu, do kterého ji chtějí převést. Co jsem viděl, tak mi stačilo, že by tam chudák nepřežila ani týden, ale naděje umírá poslední. Udělám možné i nemožné, aby zůstala doma, alespoň v Čechách,“ dodal během krmení své milované šelmy.

Přesto mu alespoň na chvíli úsměv na tváři vykouzlil jeho nový „tichý noční lovec“, tedy sova pálená, kterou si pořídil do Vémolandu.