Důvodem k odebrání zvířete je to, že nemá dostatečnou dokumentaci. „Antonie Ramba bohužel nemá CITES, což znamená zdroj původu, ale já věřím, že zvíře není věc a že by snad se našla nějaká cesta, jak to řešit,“ řekl Vémola CNN Prima News. Celou věc řeší Ministerstvo životního prostředí. „Potvrzuji, že dojde k odebrání zabaveného nelegálně chovaného mláděte tygra ze soukromého chovu Karla Vémoly. Důvodem je především fakt, že chovatel nebyl schopen doložit legální původ zvířete ani okolnosti jeho nabytí, čímž porušil zákon o obchodování s ohroženými druhy,“ řekla mluvčí ministerstva Lucie Ješátková s tím, že chybělo veterinární povolení a byly předloženy falešné dokumenty o původu rodičů tygra.

Zápasník se snaží alespoň o to, aby jeho tygřice přišla do dobrého prostředí. „Nabídnul jsem jim, ať ji umístí do nějaké zoologické zahrady, která bude v Čechách, kde budu moct kontrolovat, že je o ni dobře postaráno. Nabízel jsem, že jim zafinancuju z vlastních prostředků výběh, veškerou výživu, veškerou lékařskou péči, co pro ni bude potřeba, pokud ji chtějí někam umístit. Ale ať ji nechají tady v Čechách,“ řekl. Podle Lucie Ješátkové ale žádné vhodné místo v Čechách není. Zvíře tak poputuje do Německa do Záchranného centra pro divoká zvířata Tierart, které provozuje organizace FOUR PAWS v německém Maßweileru. Tam už žije jedna z dříve odebraných Vémolových tygřic.