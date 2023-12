„Je mi velmi líto, že jsem nemohla vystoupit při včerejší Vánoční O2 aréně. Bohužel už čtvrtý den bojuju se zdravím a teprve dnes jsem finálně opustila nemocnici, kde se všelijak snažili přijít na to, co se mnou vlastně je. Všem těm, kteří v aréně byli, jsem natáčela video, které se vám mělo během večera pustit, ale vzhledem k tragické události v Praze, kterou vnímáme všichni jako bolestnou, se změnil celý koncept večera, a tak se moje absence oznámila tak, že to někteří vás nezaznamenali, a teď mi píšete zprávy,“ napsala na Instagramu Burešová.

Fanoušci o ni měli zjevně strach, zpěvačka ale vystoupit nemohla. „Mrzí mě to. Vím, že jste jeli někteří velkou dálku a těšili jste se. Ale věřte mi, že jsem dělala maximum pro to, abych vystoupit mohla, jen to prostě nebylo možné. Nejsem robot, jsem člověk, a když tělo řekne „ne“, nikdo s tím nepohne,“ dodala Burešová, jež doufá, že se dá brzy do pořádku.