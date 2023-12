S topmodelkou Pavlínou Němcovou (51) jsme se potkali na výstavě fotografií pro nadaci spisovatelky Báry Nesvadbové (48) Be Charity na pražském Masarykově nádraží. A protože zrovna udeřilo poctivé zimní počasí, povídali jsme si o dovolených v teple. Zabrousili jsme i do soukromí. Pavlína nám prozradila jednu čerstvou novinku.

Velké sny a plány prý už Pavlína nemá. „S věkem je člověk šťastný i za maličkosti. Velké cíle už si nestanovuji,“ míní. Na co se ovšem těší, je role babičky. A vypadá to, že by se jí mohla v dohledné době stát díky synovi Alainovi, kterému je dvaatřicet. „Má vážnou známost a jde to tím správným směrem. Příští rok nás čeká velká životní událost,“ prozradila Pavlína, že chystá synovi svatbu.