Vypadá to, že rodina Ornelly a Pepy Koktových má za sebou všechno zlé, a teď už si jen užívají hezkých chvilek. Nedávno vyrazili na dovolenou do Egypta, a teď si s dětmi vyjeli do Mariánských Lázní. A k takovému pobytu samozřejmě patří i wellness, které influencerka nemohla vynechat. Svému muži pak poslala sexy fotku, kdy se sama vyfotila v mokrém prostěradle. Tu si Pepa nenechal pro sebe a sdílel ji na sociálních sítích, kam mu hned začaly chodit poklony pro jeho ženu.