Tentokrát si herečka vyrazila za odpočinkem do romantického hotýlku v Jizerských horách, a to nedaleko své roubenky Beneška, kterou celý rok staví. Vybudovat vysněnou chalupu však bude herečce ještě nějakou dobu trvat. „Zvenku vypadá hotová, ale třeba ještě rok se budou dělat vnitřky. Já třeba umím dobře natírat, to mi jde. Je to pro mě radost, baví mě to,“ svěřila se Super.cz herečka, která si i tak horskou zasněženou krajinu užila.