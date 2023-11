Budou to dva roky, co se Lucie Benešová (49) rozhodla pro omlazující zákrok. Loni v lednu herečka podstoupila operaci horních víček. Aby byla stoprocentně spokojená se svým vzhledem, šla nyní pod kudlu znovu, a to kvůli plastice víček dolních.

Herečka už před 25 lety podstoupila zkrášlující zákrok, a to, když si nechala ňadra vylepšit silikonovými implantáty. S přibývajícím věkem si řekla, že bude nutné zkusit další plastiku. „Jupí, mám to za sebou! Operace spodních víček,“ svěřila se Benešová, která svou operaci hodně řešila i s fanynkami na sociálních sítích. „Protože jsem srabík, vrchní jsem měla pouze lokálně a trochu panika, tak jsem se nechala lehce uspat a bylo to báječný,“ prozradila herečka