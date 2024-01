Patrika „Rytmuse“ Vrbovského a Jasminu Alagič 30. prosince vykradli. Do domu manželů se dostal zloděj, který ukradl z jejich ložnice cenné kousky. Jako snubní prsten, zlaté řetízky, značkový kufr nebo designové hodinky. A to vše ve výši více než osmdesáti tisíc eur, tedy necelých dvou milionů korun, jak informoval slovenský deník Pluska7dní .

„Ano, snažil se k nám někdo dostat, do části domu se i dostal. Absolutně nechápu, proč takhle vesmír zareagoval a ten někdo ukradl jen moje šperky. Tobě vzal naštěstí věci, které nejsou tak hodnotné. Je to proto, že Patrik má víc rozumu, máme dokonalý trezor, ze kterého se to nedá vypáčit, a já jsem si tam ty věci nedávala. Je to moje chyba, že jsem přemýšlela tak, jak někdy přemýšlím. Pokud by vás nenapadlo něco takového udělat, tak nečekáte, že někdo udělá něco takového vám. Nevadí, stalo se a bereme to jako lekci, kterou přes nás posouváme i vám,“ svěřili se Patrik a Jasmina s tím, aby si lidé nenechávali své domácnosti bez zabezpečení.