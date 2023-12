Jde o speciální kousek, který pro něj má především emoční hodnotu. Nechal do něj promítnou názvy svých sólových alb, které formovaly a ovlivnily celou jeho kariéru. „Nazval jsem ho pochopitelně Greatest of All Time, protože jsou na něm všechna moje sólová alba (Bengoro, Kral, Fenomen, Krstny otec), která přinesla klíče k úspěchům dnešních rapperů, kteří dodnes využívají jejich definice, které přinesly sound, co ovlivňoval a formoval československý rap po dobu dvaceti roků,“ napsal k prstenu.