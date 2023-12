Rakovinu Doherty poprvé diagnostikovali v roce 2015, o pět let později se nemoc vrátila ve čtvrtém stadiu. Podle posledních zpráv se z prsu rozšířila do mozku a kostí. „I když to byl sporný rok, z nějakého důvodu mám pocit, že v poslední době je to mnohem lehčí a pozitivnější,“ věří v lepší zítřky.