S rakovinou bojuje herečka už osm let. V roce 2015 jí byla nemoc diagnostikována v prsu, o dva roky později byla v remisi, v roce 2019 se ovšem onemocnění vrátilo a následující rok oznámila, že je ve čtvrtém stadiu nemoci. V červnu pak zveřejnila informaci o tom, že rakovina metastázovala do mozku a před pěti měsíci podstoupila operaci, kdy jí byl vyoperován nádor. „Pojmenovala jsem ho Bob. A Bob musel být vyjmut a vyšetřen, pak jsem musela na další ozařování mozku,“ říká s trochou černého humoru Shannen v magazínu People. Podělila se i o smutnou novinku.

„Rakovina ve čtvrtém stadiu se mi rozšířila do kostí. Beru to jako videohru Pac-Man, kdy se dostanou do vašich kostí. Ale mám teď velmi dobrou životosprávu a všechno jde dobře. Den za dnem, měsíc za měsícem, rok za rokem,“ pokračuje herečka, která ke všemu přistupuje velmi pozitivně. „S životem jsem neskončila. Neskončila jsem ani s láskou. Neskončila jsem ani s tvorbou. Neskončila jsem s nadějí měnit věci k lepšímu. Prostě jsem neskončila,“ říká Shannen, která se snaží být v životě aktivní a o všem, co se jí stalo a děje, bude mluvit i v podcastu Let's Be Clear with Shannen Doherty, který startuje 6. prosince.