Jan Bendig (29) už se stačil vzpamatovat z útoku, který na něj dosud neznámý muž spáchal v pátek během příchodu na Českého slavíka. Určitě mu pomohlo i to, že mu podporu vyjádřila spousta kolegů ze showbyznysu. Někteří lidé ale mají pocit, že incident mohl být předem domluvený.

V českém showbyznysu je útok na Jana Bendiga skutečně ojedinělým incidentem. Když zpěvák v pátek mířil na slavičí galavečer, kde následně vystupoval po boku Moniky Bagárové, neznámý muž na něj vysypal pytel s moukou a pokřikoval i rasistické nadávky. Přesto, že se Honza snažil nedávat na sobě nic znát, později se na sociální síti vypsal ze svých pochmurných pocitů. „Nebudu lhát, ale včera mě to chvíli po tom incidentu totálně zlomilo a nevěděl jsem, co si mám myslet a co dělám špatně… Furt se ptám „proč“ ? Snažím se makat, chci být vždy na každého slušný a být inspirací pro ostatní… Ale pak se objeví někdo jako ‚tento‘…ani nevím, jak ho nazvat… a zase mi ukáže, že se prostě vždycky najde někdo, kdo vám to zkazí a zasáhne vás u srdce…,“ uvedl.

Takovou vlnu podpory, která záhy přišla, zpěvák asi nečekal. Kromě fanoušků mu na síti napsaly také mnohé celebrity. „Objímám tě, Jeníčku…nenech si pokazit radost, NIČÍM A NIKÝM…,“ napsala Lucie Bílá. „Milý Jene! Dovol, abych ti vyjádřil mou plnou podporu! Stydím se za to, že mezi námi žijí lidé, jako je ten rasistický útočník! Věřím, že většina taková není! Nemohu uvěřit, že ještě dnes je někdo rasista a hodnotí jiné lidi podle barvy pleti, případně podle etnika, ze kterého pochází! Je mi to moc líto! Chci, abys věděl, že u mě máš vždy dveře otevřené, narozdíl od rasistů a nácků!“ vyjádřil se Matěj Ruppert. „Vnitřní síla je mnohem silnější než ta viditelná, Honzi. Určitě tě to na duši bolí a bolet ještě bude. Přesto si ale svým postem ukázal, že velké gesto není někoho ponížit nebo zlomit, velké gesto jsi udělal svojí rozvahou a nadhledem,“ napsal Honza Musil, který reagoval na slova Honzy Bendiga, jež útočníka pozval na svůj koncert.

„Jsi frajer, Honzo, tak mladej, tak moudrej, tak veliký srdce! Přejeme Ti celá naše rodina jen to nej!“ vyjádřila se Mahulena Bočanová. „Vystoupení bylo skvělé, tak nemyslet na hlouposti, které vám někteří dělají,“ přidal se Václav Neckář. „Škoda, že už nebydlíš naproti mně, stála bych teď v okně a blikala na tebe baterkou, ať přijdeš na víno a obejmutí. Jsi superman a vždycky jsem tě měla moc ráda! Tohle je jen kamínek na cestě. Neboj,“ vyznala se Denisa Nesvačilová. Další vzkazy napsali Honzovi i Petr Vágner, Jitka Čvančarová, Lucie Borhyová, Anička Slováčková, Sandra Nováková, Dagmar Havlová, Jana Plodková, Emma Smetana, Jasmina Alagič i Rytmus.

Přesto, že i díky reakci samotného zpěváka nic nenasvědčuje tomu, že by snad útok mohl být naplánovaný, někteří lidé měli pocit, že se i o tento názor musejí na profilu Honzy Bendiga podělit. „Působilo to na mě jako nahrané (zaplacené) od novinářů… Aby bylo o čem psát, vznikly „super“ skandální fotky… Mrzí mě to…,“ napsala jedna ze sledujících. „Bohužel Bendig chodí na zápasy MMA, tak to tam vidí, že je to dnes moderní být jakoby napaden. 100% domluvený,“ píše jiný. „Také mi to přišlo nahrané a vůbec se mi nezdála reakce přítele. Působil na mě výrazem „budu dělat jako, že jsem to nečekal,“ ozývá se další. Jiná sledující pak zmínila velmi podobný útok na Kim Kardashian v roce 2012. Zpěvačka tehdy nejdříve prohlásila, že se s útočící ženou bude soudit, nakonec ale vyšlo najevo, že incident byl domluvenou propagací na Kimin parfém.