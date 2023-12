Zahraniční média přirovnávají Brada Pitta k jedné z jeho nejslavnějších filmových postav - Benjaminu Buttonovi. I teď by herec mohl ztvárnit muže, který se narodil jako stařec a postupně mládl, v jeho nejlepších letech. A jak je možné, že nejen ženy, ale i Brad stárne jako dobré víno? I když on sám příliš nemluví o svém soukromí, dle dostupných informací by už šest let měl být abstinentem, což mu jistě hodně pomohlo i po problémech, které měl mít s bývalou ženou Angelinou Jolie (48) a jejich šesti dětmi. Také se mluví o tom, že se dal na dráhu vegana, a jak už to tak bývá, podíl na jeho mladistvém vzhledu má určitě i vztah s o polovinu mladší přítelkyní. S návrhářkou šperků Ines de Ramon byl poprvé spatřen už v listopadu roku 2022 a klapat jim to má dosud, i když se spolu nevydávají do společnosti a neexistuje ani jedna jejich oficiální fotka.