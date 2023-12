Vitrollka se na Instagramu vysmívala střelbě na Filozofické fakultě v Praze, kde šílený střelec zavraždil nejméně čtrnáct lidí. „Tak ještě že jsem streamerka a do školy nemusím,“ psala v příspěvku se smajlíkem. Ten nakonec ze svého účtu smazala a zveřejnila omluvu.

„Moc se všem omlouvám, velmi unáhleně jsem zareagovala na situaci. Bohužel mi vůbec nedošlo, jak moc to nebylo namístě a jak moc hloupě to vyznělo. Rozhodně jsem to takhle nemyslela a mohu být maximálně zklamaná, že jsem něco takového vypustila, Příště bych se měla rozhodně více zamyslet, než se k takto citlivé situaci vyjádřím,“ sypala si popel na hlavu.