Spousta lidí si možná vzpomene na slavnou scénu ze seriálu Přátelé, kdy Rachel prozradila, že ještě nikdy nepřebalovala svou několikaměsíční dceru Emmu. To, co bylo v sitcomu bráno jako dobrý vtip, se ale v životě Paris Hilton stalo skutečností. Máma teď už dvou dětí, které má prostřednictvím náhradní matky, se o tuto skutečnost sama podělila v osmé epizodě druhé série své reality show Paris in Love. V ní pozvala Nicky Hilton Rothschild a její chůvu Jean, aby jí pomohly vyměnit plenu tehdy měsíčnímu synovi Phoenixovi. „Na své narozeniny bych to neudělala, ale udělám to pro tebe,“ říká dědička hotelového impéria. Její sestra, sama matka tří dětí, se jí pak zeptala na to, jestli to Paris ještě nikdy nedělala, a dočkala se odpovědi, že ne.