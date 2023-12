„Točíme maximálně do patnáctého prosince, Vojta má letos vánoční koncerty, na kterých budu také účinkovat, tak máme ještě nějaké přípravy. Pro mě jsou ale Vánoce hlavně o tom setkávání, a to už začalo. Využívám to jako zastavení se s přáteli a užívat si společný čas,“ svěřila se pro Super.cz herečka, která má jako každá maminka napilno.

Doma má totiž tři syny, Františka, který už je plnoletý a mladšího Cyrila z prvního manželství a Aloise, kterého má s manželem Vojtou Dykem. Se zařizováním dárků se ale nestresuje. „Já to řeším na poslední chvíli, mapuji si, co kdo řekne a co kdo zmíní, když mám inspiraci a napadnou mě dobré dárky, tak si to píši a potom vystřelím na poslední chvíli a vše koupím,“ prozradila herečka s tím, že dárky mají u nich jasné pravidlo.