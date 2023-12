Herečka Tatiana Dyková (45) se vlasových proměn nebojí. Svého času nosila platinovou blond, ještě před pár měsíci byla tmavovláska a nyní je nepřehlédnutelná díky ohnivé zrz. Kvůli barvě vlasů však čelí neustálým dotazům, jak dlouho ještě bude rusovláska.

„Točím pořád seriál Případy mimořádné Marty, ještě budu točit dlouho. Furt se mě na to všichni ptají, takže do února budu zrzka,“ řekla se smíchem herečka. „A pak, co bude žádat režisér Honza Hřebejk, se kterým budu natáčet film. Tak jestli mě bude chtít zrzavou, nebo černovlasou, tak to změním,“ prozradila herečka, která s vlasovými proměnami nemá absolutně žádný problém.

Za roky už měla na hlavě opravdu vše možné. „Mě to baví. Celkem ráda, kvůli rolím, měním image. Pak mě to odděluje od toho mého civilu, v civilu se nebarvím a nechávám to tak, jak to je. Dělám to takhle léta,“ svěřila se Tatiana Dyková, kterou jsme potkali na křtu audioknihy Božena, kterou namluvila.