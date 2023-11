„Dnes je vše rychlejší, když jsem ty filmy natáčela já, tak to bylo všechno krásné. Vyjíždělo se do zahraničí, hledali se lokace, jiné to bylo, i co se týče kostýmů nebo práce maskérek. Film jsme točili určitou dobu, dneska se to točí tak, aby to hned letělo na internet. V tom je to jiné a já bych popravdě tu svoji dobu neměnila. Cestovat a užívat si, bylo to zkrátka fajn a líbilo se mi to,“ dodala.