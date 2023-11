„Osobně jsme se neznaly, ale nastoupila jsem do branže půl roku po tom, co zemřela. Osobně jsem pracovala s holkami, které byly okolo ní, a právě moje začátky byly v rámci toho světa po ní. Holky z toho byly velmi zdrcené, protože byla součástí jejich rodiny a opravdu ji měly rády. Takže i třeba na tahle slova přišla během natáčení řeč,“ prozradila známá hvězda filmů pro dospělé, která se v branži stále pohybuje, avšak už jen okrajově.

„Před kamerou jsem to uzavřela, protože mám rodinu. Za kamerou se ještě občas někde vyskytnu, ale moje rodina je pro mě teď to nejdůležitější a plní mi největší část mého času. Takže ta branže šla samozřejmě stranou,“ vysvětlila.

Martina je maminkou dvou dcer a jednoho syna. Padla tak také otázka, jak by ona sama reagovala na to, kdyby třeba její dcera jednou přišla s tím, že chce budovat kariéru ve filmech pro dospělé.

„To záleží, ale já mám výhodu v tom, že znám tu branži skrz naskrz. Ve chvíli, kdy by s tím moje dcera přišla, tak bych měla velmi silné argumenty, jak ji od toho odradit. Zároveň kdybych pochopila, že to má opravdu jako poslání, tak by se asi nedalo nic dělat. Nejsem člověk, který by svým egem někomu v něčem bránil. Ve chvíli, kdy je vašemu dítěti osmnáct, tak má pocit, že je dospělé a může si dělat, co chce. Musela bych se k tomu takhle postavit, ale samozřejmě matka budu navždy,“ dodala.