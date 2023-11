„Jelikož jsem to celou dobu tajila a ‚byl‘ jsem vlastně gay, tak to bylo všechno v pohodě, to se totiž vědělo od malička. Avšak když jsem přišla na to, že jsem trans, tak to pro mě byl velký oříšek, protože jsem z věřící rodiny. Ta to naštěstí přijala krásně, mám velmi milující rodinu a já velmi miluji je. Nic se u nás nezměnilo, jen to, že mě oslovují jako Naomi,“ svěřila se Naomi s tím, že v brzké době plánuje nasadit hormonální léčbu.