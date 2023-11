Fitness trenérka Zdeňka „Lulu“ Černá a playmate Denise Ayverdi na sebe v minulosti upozornily jako údajné exmilenky MMA bijce Karlose Vémoly (38). A ač se mohlo zdát, že je tahle kapitola už uzavřená, tak nebyla.

Denise i Zdeňka si myslely, že jsou jedinečné a byly prý překvapené, že má Vémola víc bokovek. „My jsme s ním obě i v celkem stejnou dobu randily. Já jsem nevěděla, že má kromě Lely i někoho jiného. Myslela jsem si, že jsem byla v jeho životě jediná bokovka,“ vysvětlila Zdeňka, která byla tentokrát vyzyvatelkou.

„Žárlíš, že mám větší prsa než ty,“ ťala do živého Denise a reakce na sebe nenechala dlouho čekat. „Měly bychom si je poměřit. To by je ale musel někdo vzít do ruky,“ reagovala Lulu, která přiznala, že zápas pod organizací RedFace nebude v klasickém MMA, ale víc sexy. U plácané přes zadeček ale rozhodně nepůjde.

„S Denise je to osobní i profesní záležitost. Jsme podobný typ ženy, obě si libujeme v plastických operacích, máme stejnou výšku, prsa a podobně. Ona je brunetka, já jsem blond, tak to bude takový souboj i mezi tímhle. Já samozřejmě nemusím žádnou exmilenku Karlose, takže to relevantní je, ač je to už 3 roky stará záležitost. Takže věřím, že si po tom zápase bude moci podat ruce,“ svěřila se fitness trenérka pro Super.cz.