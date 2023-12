Večírkům se nevyhýbá, ale zato si vybírá, co bude pít. Modelka Denisa Dvořáková (32)má jasno. „Piju buď suché bílé víno, anebo vodku se sodou a limetou,“ prozradila, že volí koktejl skinny bitch, který prý vymyslely modelky, protože je z koktejlů nejméně kalorický.

Když už to náhodou přežene, má i vlastní recept na kocovinu. „Určitě je to kola po ránu, v takových chvílích miluju toho, kdo ji vymyslel. A když už mám chuť na jídlo, tak to jistí fastfood,“ smála se modelka, že v takovém případě dává zdravé stravě vale. „Když je žaludek podrážděný, je potřeba ho promastit víc, než je obvyklé,“ míní.