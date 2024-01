Již šest křížků v roce 2024 oslaví celá plejáda celebrit. Podívejte se s námi na deset nejslavnějších hvězd, které se zařadí mezi šedesátníky. Tentokrát jde především o velká jména v oblasti filmu, ale slavit bude i rocker Lenny Kravitz, který už zhruba dvacet let vypadá pořád stejně…

Jako první sfoukne šedesát svíček na dortu již 7. ledna Nicolas Cage (59). Výjimečně produktivní herec z Města andělů, 8 MM, Obchodníka se smrtí či Ghost Ridera je zároveň držitelem Oscara za snímek Leaving Las Vegas. Známý je rovněž pěti manželstvími. Nevyšlo mu to mimo jiné s herečkou Patricií Arquette či zesnulou Lisou Marií Presley. V současnosti je jeho ženou Riko Shibata.

Květen bude ve znamení oslav u již zmiňovaného držitele ceny Grammy, autora hitů jako Fly Away, American Woman či Again a otce herečky Zoë Kravitz Lenny (59), a to 26.5.