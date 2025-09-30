Hlavní obsah
Veronika Dočkalová
1:39
1:39

Běžné soutěže krásy jsou už velmi dobře známé. Avšak na scénu se nedávno přidala nová soutěž se zcela novou energií. Jde o Miss Ass Czech Republic, která zdůrazňuje ženskost a sebevědomí. Krásky zároveň bojují o nejhezčí zadeček.

Krásky se utkaly v několika disciplínách. Proběhla promenáda ve spodním prádle, šatech zdůrazňujících ženské křivky a také došlo na individuální disciplíny. O vítězce nakonec rozhodla porota. Královnou letošního ročníku se stala Michaela Závodná z Ostravy, která se živí jako fitness trenérka a glamour modelka.

Modeling? To už nikdy! Manželku Libora Boučka už na mole bohužel neuvidíte. Postavu má finalistka Miss ale parádní!

„Titul Miss Ass pro mě znamená ocenění, nejen mých křivek, ale i píle a energie, kterou jsem vynaložila na to, abych se stala ženou, kterou jsem dnes. Celkově jsem nadšená, že v ČR je taková soutěž, která není jen o křivkách, ale i celkové ženské kráse a energii,“ svěřila se Michaela Super.cz, která se věnuje cvičení a zdravému životnímu stylu už několik let.

Co by poradila ženám, které hledají recept na podobně vypadající a zdravé tělo? „Velká hrst sebelásky, dvě hrsti vůle a odhodlání, ale nejdůležitější ingrediencí je pravidelný a správně nastavený silový trénink plus jídelníček,“ podotkla půvabná blondýnka, která se věnuje také individuálnímu poradenství a tréninkům.

Druhé místo a titul vicemiss obsadila Lucie Kotenová a třetí příčku si odnesla Marika Vávrová. V galerii se podívejte na střípky z finále i aktuální držitelku vítězného titulu.

