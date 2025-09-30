Článek
Běžné soutěže krásy jsou už velmi dobře známé. Avšak na scénu se nedávno přidala nová soutěž se zcela novou energií. Jde o Miss Ass Czech Republic, která zdůrazňuje ženskost a sebevědomí. Krásky zároveň bojují o nejhezčí zadeček.
Krásky se utkaly v několika disciplínách. Proběhla promenáda ve spodním prádle, šatech zdůrazňujících ženské křivky a také došlo na individuální disciplíny. O vítězce nakonec rozhodla porota. Královnou letošního ročníku se stala Michaela Závodná z Ostravy, která se živí jako fitness trenérka a glamour modelka.
„Titul Miss Ass pro mě znamená ocenění, nejen mých křivek, ale i píle a energie, kterou jsem vynaložila na to, abych se stala ženou, kterou jsem dnes. Celkově jsem nadšená, že v ČR je taková soutěž, která není jen o křivkách, ale i celkové ženské kráse a energii,“ svěřila se Michaela Super.cz, která se věnuje cvičení a zdravému životnímu stylu už několik let.
Co by poradila ženám, které hledají recept na podobně vypadající a zdravé tělo? „Velká hrst sebelásky, dvě hrsti vůle a odhodlání, ale nejdůležitější ingrediencí je pravidelný a správně nastavený silový trénink plus jídelníček,“ podotkla půvabná blondýnka, která se věnuje také individuálnímu poradenství a tréninkům.
Druhé místo a titul vicemiss obsadila Lucie Kotenová a třetí příčku si odnesla Marika Vávrová. V galerii se podívejte na střípky z finále i aktuální držitelku vítězného titulu.