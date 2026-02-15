Článek
Herečka Bára Jánová (36), kterou diváci znají především díky seriálu Slunečná, má za sebou náročné měsíce. Prošla si syndromem vyhoření, rozchodem, a tak musela vyhledat psychoterapii. Brunetka se nám nyní přiznala, že těžké období ještě nepřekonala.
„Mám se líp, ale to období ještě není u konce. Já jsem si teď zakázala sociální sítě, aspoň na měsíc, potřebuji všechno restartovat. Baví mě být analogová. Já jsem stejně na sociální sítě pořádně nekoukala. Vždy jsem je brala, že je to povinný obsah, a zároveň jsem byla ráda, že jsem něco fanouškům mohla předat, ale nikdy jsem si nic neprohlížela. A nelžeme si: všechny nás to nějakým způsobem deprimuje,“ svěřila se Bára Super.cz.
Do společnosti vyrazila se svou maminkou. Přišly se podívat na výstavu, která vzdává hold lodi Titanic. „My jsme takové dvě romantičky. Moje maminka měla nedávno narozeniny a milujeme tento film, tak jsem si říkala, že by to bylo fajn,“ mrkla na nás.
Bára se také vrací k práci. Nedávno si střihla roličku v seriálu Mladá krev, kee si zahrála dívku závislou na heroinu, a nyní natočila film Šest gramů, kde ji uvidíme po boku Jirky Mádla (39) nebo Ondřeje Vetchého (63).