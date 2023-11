A to konkrétně v novém klipu s názvem SVĚTLO od skupiny Fate Magazine. Bára si ve videu nejen zahrála, ale celý klip i režírovala. Klip se odehrává pod vodou. O Báře se tak dá říct, že si sáhla až na samé dno. „Přesně to jsem říkala při natáčení. On ten začátek této spolupráce byl mnohem dřív než videoklip. Já jsem tu písničku i nazpívala, překonala jsem tak strach, že jsem se styděla. Kluci složili píseň a nazpívali jsme ji. Vznikla krásná rozchodovka, která se na podzim docela hodí. Kluci pak řekli, že to budu režírovat. To mi říkalo hodně lidí, že bych měla režírovat,“ smála se herečka během rozhovoru pro Super.cz.