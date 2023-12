Naše lichotka, že by se mohla živit jako modelka, ji rozesmála. „Jo? To moc děkuji. Musím říct, že by mě to nebavilo. Já si dneska užívám, že fotíme novou kolekci Dominika Navrátila, se kterým dlouhodobě pracuji. Je to hezký na jeden den a chyběl by mi jako herečce text,“ smála se Denisa během rozhovoru pro Super.cz.