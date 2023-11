View this post on Instagram

Lidé si v poslední době víc a víc všímají jejího podivného chování a volají o pomoc. „Je to troska, potřebuje psychiatrický zásah.“ Nebo: „Potřebuje nějakou terapii, co nejdříve.“ Či: „Tahle ubohá dívka nemá žádné přátele? Jak smutné.“ Tak se vyjadřují se lidé pod článkem v magazínu Page Six. „Tělo na 35, ale mentalita na 13. Nemyslím si, že Britney dosahuje úrovně žáka šesté třídy základní školy,“ píše jiný. Další ironicky shrnují její cestu poté, co vyhrála soud o opatrovnictví nad svým otcem.