Britney Spears nedávno vydala autobiografii s názvem The Woman in me, kterou vydělala miliony dolarů i přesto, že ji na veřejnosti kromě několika anoncí na Instagramu nepropaguje. Podle magazínu TMZ měla dokonce odmítnout i rozhovor se slavnou moderátorkou Oprah Winfrey. Lidé tak zpěvačku dosud vídali jen na videích, na kterých se většinou kroutí u tyče. Až teď ji paparazzi fotografové zvěčnili na ulici. Zpěvačka si vyšla se svým manažerem Cadem Hudsonem na večeři do oblíbeného hollywoodského podniku celebrit Chateau Marmont. Britney na sebe oblékla oranžové šaty s rozparkem a v náruči si nesla svého pejska jménem Snow.