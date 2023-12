Komička Dawn French (66) ztvárnila Buclatou dámu ve filmu Harry Potter a vězeň z Azkabanu. A zážitek to byl skutečně nevšední. Herečka při natáčení totiž přišla do styku se skutečným hrochem, a navíc hrozilo, že se s ní bude chtít pářit.

V jedné ze scén Dawn coby Buclatá dáma prchne ze svého obrazu a schová se v obraze ze Safari za obřím hrochem. Jen málokoho by ale napadlo, že se točilo se skutečným zvířetem. Hroši totiž nejsou k lidem dvakrát přátelští, u tohoto šlo ale o opačný problém.

Herečku varovali, že si hroch nejspíš bude chtít očichat její intimní partie, a pokud začne frkat, za žádnou cenu nesmí utíkat. Když pak dodali, že ji „možná bude chtít obskočit“, Dawn se prý zděsila, jak uvedla v podcastu Off Menu.

„Zklamalo mě to. Nejsem typ liberijského hrošíka, to je prostě fakt. Dodnes je to pro mě jedním z největších zklamání v životě,“ povzdechla si naoko French v rozhovoru.