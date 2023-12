Jasmina a Rytmus o svátcích vzbudili velký rozruch, když na svých profilech oba sdíleli záběry prstenu s diamanty, který si rapper pořídil. Nechyběly ale ani skvostné záběry šťastné rodinky u vánočního stromku nebo ve stejných svátečních pyžamech. Teď si ale Jasmina ukradla pozornost sama pro sebe, a to videem, které by od ní fanoušci určitě nečekali. „Sexy Santova pomocnice je na jiném profilu,“ napsala ke zpomaleným záběrům, na kterých v domácím tričku a bez make-upu velkou lžící nabírá zbylý bramborový salát a bez uzardění se jím cpe. Ušpiněnou pusu si pak utře rukou, a v jednu chvíli to dokonce vypadá, že salát vyvrhne zpět do mísy.