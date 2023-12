„Já jsem nezhubla. Jenom se to píše. Nezměnila jsem oblékání, nic na sobě nepozoruji. Ale možná se fotografové konečně naučili fotit a není to z podhledu. Takže nejlepší recept na hubnutí je dobrý fotograf. Ostatně už i selfie lidé lépe umějí. Když se fotí seshora, tak je člověk drobnější,“ smála se spisovatelka na křtu své nové knihy Rande.

Určité podmínky k hubnutí by ovšem Halina měla. „Rekonstruuju totiž kuchyň a také obývák. Tak už se těším, až to bude, že se tam půjdu podívat,“ vyprávěla s tím, že věří, že rekonstrukce snad bude hotová do Vánoc. Ty by se sice bez obývacího pokoje možná zvládly, ale bez kuchyně těžko.