S Gabrielou Partyšovou (45) se pravidelně potkáváme na společenských akcích. Tentokrát se nám moderátorka ukázala ve zcela jiném světle. S redakcí Super.cz společně strávila celý den a nechala nás nahlédnout nejen do své pracovní rutiny, ale předvedla i své rodinné sídlo za Prahou.

Pracovní den moderátorce začal už v dopoledních hodinách, kdy jsme se potkali na pražském Žofíně, kde moderovala akci pro ženy. „Dnes to bude beauty dopoledne, potom si budu dělat věci na zahradě, padá hodně listí, půjdu si zacvičit a v podvečer budu moderovat halloween party, takhle vypadá můj běžný den,“ svěřila se moderátorka, která zavzpomínala i na své začátky na obrazovce.

„Vzpomínám na to období moc ráda, začínala jsem v křesťanském magazínu na České televizi Brno, to bylo moje setkání s kamerou, pak jsem šla na televizi Nova, kde jsem byla redaktorka v Prásku a uváděla Eso jako alter ego Rebeka,“ řekla nám moderátorka, která se i se synem Kristiánem dnes tomuto období ráda zasměje. „Bavíme se tím na různých rodinných oslavách, já se vždy trochu stydím, některé ty kreace, ať už pěvecké, nebo vizuální, byly dost na hraně, ale musím říct, že to bylo veselé,“ řekla nám Partyšová, která má dnes raději klidnější způsob života.

A právě do svého domova za Prahou nás Gabriela vzala. Nechala nahlédnout do svého království, přičemž dominantou velkého domu, ve kterém žije nejen se synem, ale i rodiči, je jednoznačně krásná zahrada. Prací venku si moderátorka pravidelně čistí hlavu a tentokrát se před kamerami objevila zcela netradičně s hráběmi v ruce a v holínkách.

„Já si tady občas mezi prací nebo v podvečer jdu čistit hlavu. O zahradu se nejvíc stará moje maminka, také táta a Kristián také občas pomáhá,“ svěřila moderátorka, která se pustila do hrabání listí. Na výchovu syna Kristiána není moderátorka sama a pomáhají jí právě rodiče. „Kristián se všechno učí od dědy a babička nám taky moc pomáhá, teď není moderní soužití rodin na jedné hroudě, ale já všechno, co mohu dělat, tak můžu díky své rodině. Tatínek tam zastává toho chlapa jako takového, je akční, sociálně ho vzdělává, chtěl být vždycky učitelem, Kristiánovi pomáhá i s učením, dělíme se o ty věci. Já jsem táta i máma a obstarávám ty finance a rodiče zastanou práce třeba kolem domu,“ dodala Gabriela Partyšová, která nám v reportáži předvedla celou parkovou zahradu.

Moderátorka je už rok zadaná a tvoří pár s movitým brněnským podnikatelem Igorem Faitem, stěhování do Brna ale zatím neplánuje. „Měla jsem vždycky více domovů, měli jsme dům na Floridě, dost často jsem jezdila za rodiči, když tady ještě nebydleli, do Brna, nemám problém za rodinou, za prací a za chlapem někam dojet. Samozřejmě jsou okamžiky, kdy si říkám, že bych chtěla být s ním, ale není čas, protože jsme oba zaneprázdnění a mezi tím se staráme o děti. Někdy je mi smutno, říkám si, že je to vztah na dálku, ale někdy mi to vyhovuje. Přemýšlela jsem nad tím, jestli někdy budeme bydlet v jednom domě a je možné, že to tak bude,“ řekla Partyšová, která tuto část zatím nechává otevřenou. Zamilované období však prožívá stejně tak i její syn, který v prosinci oslaví už 16. narozeniny.