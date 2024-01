„Pro mě se nic nezměnilo, všechno je při starém. Pořád mě překvapuje, když mě někdo osloví paní Brzobohatá. Když 44 let funguješ s jedním příjmením, je to změna. Chce to čas,“ svěřila se nedávno Daniela Super.cz.

Fanoušci se na sociálních sítích od té doby v komentářích vyptávají a spekulují, kdy se manželé pochlubí, že Daniela je v jiném stavu. Otěhotnět se jí zatím bohužel nepodařilo. Nyní se moderátorka poprvé rozhovořila i na téma adopce. „Tabu to pro mě není, ale zároveň si myslím, že to chce strašně moc odvahy, aby člověk tento krok udělal. Musí to mít velmi dobře rozmyšlené, protože znám příběhy lidí, kteří adoptovali dítě, a nebyly to úplně šťastné příběhy,“ svěřila se deníku Blesk během křtu knihy Obchodníci s dětmi.