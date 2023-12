Patří k nejkrásnějším českým moderátorkám a se svými 182 centimetry bezesporu i k těm nejvyšším. Dnes slaví narozeniny a nutno říct, že 45 let by Daniele Písařovicové (45) hádal asi málokdo. Za sebou má náročný rok plný změn a při pohledu na její věčně rozzářený úsměv lze předpokládat, že jí určitě prospěly!

Na zamilovaný pár se snesla obrovská vlna kritiky a posměchu, těžkou zkoušku ale ustáli a ani ne měsíc poté už se Daniele na prsteníčku třpytil „podezřelý“ šperk. Dvojice zásnuby potvrdila a rozhodně nepatřila k těm, ktěří svatbu nestihnou do roka a do dne. Vzali se už v září, a to v Itálii jen ve společnosti hrstky nejbližších. Od té doby užívá Daniela i nové příjmení.