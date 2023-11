S Veronikou jsme se pobavili i o hudbě. Bavilo by ji zahrát si v nějakém videoklipu, ale příležitost dosud nedostala. „Můj celoživotní sen je zahrát si i třeba v nějakém divadle. Ale s hudbou a zpěvem je to u mě mírně pod průměrem. Bavilo by mě to vyzkoušet, ale není to něco, čemu bych se chtěla profesionálně věnovat,“ mínila. Vystupování na veřejnosti jako umělkyně si vyzkoušela jen v dětském domově. „Vánoční besídky jsem vedla se svým bratrem. Bylo to dobré v tom průměru, ale když jsme vyjeli mimo vesnici, už to tak dobré nebylo,“ přiznala sebekriticky.