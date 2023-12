Úspěšná Denisa Nesvačilová (32) měla tento rok velmi výživný. Pracovně se jí daří na jedničku. Z divadla létá do dabingu a zase zpátky a stihla nafotit snímky pro časopis Playboy. Na milostné scéně to bylo už trochu horší. I kvůli tomu se na ní podepsal stres a to se projevilo na její pokožce. Dodnes bojuje s ekzémem.

„Je to teď takové střídavě oblačno. Jak víme, tak venku začalo mrznout a sněžit. To pro nás ekzematiky není dobrá zpráva a ten mráz není úplně fajn a taky není tolik sluníčka. Ale držím se a taky je dobrý, že se teď nosí svetry, takže když se člověk osype, tak to není tak vidět. Je důležité tyhle věci přijímat, jak jsou, a když se osypu, tak prostě za chvíli to bude zas fajn,“ svěřila se Denisa Super.cz.